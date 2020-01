Tchad : le développement des ressources humaines au centre d'une formation à Abéché

Le centre Al-Afakh pour la formation et le développement des ressources humaines a organisé du 26 au 31 décembre 2019, un atelier de formation des formateurs qui porte sur des orientations et la spécialisation dans le domaine des ressources humaines. A cet effet, une cérémonie de remise des attestations aux participants a eu lieu dimanche après-midi dans les locaux de l'Ecole normale supérieur d'Abéché.



Au total, 18 participants ont reçu leur parchemin de fin de formation.



Le formateur Younous Assouiti Younous a indiqué que cette formation servira aux récipiendaires en tant que base pour une nouvelle approche d'orientation et de choix de filière.



Il a adressé ses remerciements au directeur du centre Al-Afakh pour la formation et le développement des ressources humaines, et a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation.



Le directeur du centre Al-Afakh, Al-amine Moussa Tom, a souligné que c'est pour la première fois que cette formation des formateurs a lieu. Elle peut contribuer au développement des ressources humaines.



Selon lui, dans toutes les institutions, les ressources humaines sont indispensables pour la croissance d'un pays.



A la fin de la formation, plusieurs participants ont livré leurs impressions. Ils se sont félicités du déroulement de la formation qui leur procure des notions pratiques pour former les travailleurs.