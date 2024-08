Tchad : le directeur de l’Agence Sud des Brasseries du Tchad recommande le respect des prix

C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs des boissons non alcoolisées. En effet, le directeur de l’Agence Sud des Brasseries du Tchad, Kaguer Nargaye attire l’attention des vendeurs de respecter les prix fixés pour les bouteilles de marque TOP 60 cl et World Cola 60 cl. Cela dit, les récalcitrants n’ont qu’à bien se tenir.



En effet, depuis quelques semaines, l’on aperçoit que des agents détaillants sont installés un peu partout dans les carrefours publics, faisant goûter de la sucrerie à la population. Cela pourrait peut-être susciter la réaction des consommateurs. A cet effet, le directeur de l’Agence Sud des Brasseries du Tchad, Kaguer Nargaye a fait ce 12 août 2024 un point de presse à Sarh.



Selon lui, c’est depuis le 15 juillet dernier que l’usine de Moundou produit les bouteilles de marque TOP 60 cl et World Cola 60 cl, dont le prix d’achat est revu en baisse. A cette occasion, il demande aux grossistes des Brasseries de respecter ces prix, afin de soulager un tant soit peu les clients.



« Ce n’est pas normal, nous avons fixé la grande bouteille de sucrerie à 450 Fcfa, mais certains grossistes mal intentionnés ne respectent même pas le prix fixé, et vont jusqu'à augmenter le prix à 550, voire 650 Fcfa. Nous ne devons pas faire souffrir nos frères, au moment même où nous traversons une période de vie chère », a souligné Kaguer Nargaye.