Tchad : le directeur des douanes veut la fin des "pratiques déviantes"

La journée internationale de la douane a été célébrée samedi au CEFOD, sous le haut patronage du ministre des Finances et du Budget. L'évènement est placé sous le thème de la "durabilité au coeur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète."



La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur générales des douanes et droits indirects. Il a remis des attestations de reconnaissance à chaque ancien directeur des douanes.



Les agents véreux, "un frein"



Le directeur général des douanes et droits indirects Abdelkérim Charfadine Mahamat, a critiqué les agents véreux qui "constituent un frein à tout changement".



Selon lui, "la plupart des agents de douanes n'ont toujours pas permis de mettre efficacement en oeuvre les actions de réforme et de modernisation de la douane. En effet, l'hostilité d'une catégorie d'opérateurs économiques est la résultante d'agents véreux".



"De part leur position stratégie aux frontières et en vertu d'incommensurables pouvoirs, les douanes sont à même de jouer un rôle de premier plan pour garantir un avenir fondé sur la véracité, la prospérité et la sécurité", a-t-il souligné.



Il a ajouté que "la douane tchadienne doit prendre conscience de la dimension profonde de ses missions", notamment en "renonçant à des pratiques déviantes et peu orthodoxes."



"Cela permettra d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des tchadiens en les aidant à bâtir une société qui leur assure une santé prospère, une sureté et une sécurité", a estimé Abdelkérim Charfadine Mahamat.