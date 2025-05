Tchad : le documentaire « Le Tchad à l’épreuve d’une transition : un pari réussi » projeté en avant-première

Le documentaire consacré à la conduite de la transition et au retour à l’ordre constitutionnel intitulé : « Le Tchad à l’épreuve d’une Transition : un pari réussi » a été projeté hier après-midi au ministère des Affaires étrangères en avant-première.



Une production signée par la Direction générale de la communication de la Présidence de la République, dans le but de documenter et valoriser le processus politique et institutionnel de la transition tchadienne. Succédant au premier opus, « Le Tchad à l’épreuve d’une transition (avril 2021-octobre 2022) », ce second volet s’inscrit dans la volonté de documenter les moments clés de cette phase importante de l’histoire du pays.



Pendant une heure, le documentaire s’est évertué à retracer les grandes étapes de ce parcours complexe à travers des images d’archives et des témoignages inédits d’acteurs clés.



Cette projection en avant-première a vu la présence dans la salle des présidents des grandes Institutions, des proches collaborateurs du chef de l’Etat, des officiels civils et militaires, ainsi que de nombreux invités.