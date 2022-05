Tchad : "le fait d'être obèse n'est pas synonyme d'aisance. On doit réapprendre à manger"

"C'est un réel problème. Aujourd'hui, notre alimentation est en train de se métamorphoser. Il serait important d'amener chaque consommateur à manger de façon averti", estime Dr. Houroupou Bambaye Jacques, diététicien nutritionniste, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires métaboliques et expert en diététique psycho-comportementale et en hydratation santé. Il se fixe pour objectif d'aider la population tchadienne à faire des choix éclairés par rapport à son alimentation.



À la tête de l'Institut CEVANUTRI, il entend initier des séminaires à l'endroit du personnel de santé mais aussi du public afin qu'ils puissent acquérir des connaissances "hautement importantes pour le bien-être".



"Aider les personnes à mieux se prendre en charge sur le plan alimentaire"



"​Aujourd'hui, notre alimentation est en plein mouvement de mutation, surtout on veut davantage s'occidentaliser. L'obésité fait partie des pathologies de la civilisation. Nous essayons de beaucoup plus abandonner notre manière traditionnelle de manger", déplore le PDG de l'Institut CEVANUTRI. Il rappelle que "le fait d'être obèse n'est pas synonyme d'aisance" et que les tchadiens doivent réapprendre à manger.



"Certaines personnes pensent qu'avoir un ventre ballonné est synonyme de bien vivre. Malheureusement, l'obésité est l'axe lourd des problèmes cardiovasculaires et métaboliques", prévient Dr. Houroupou Bambaye Jacques.



Dr. Houroupou Bambaye Jacques assimile l'alimentation des personnes civilisées à des repas beaucoup plus raffinés, intégrant très peu de crudités et hyper-cuits, associés à une hygiène de vie qui n'est pas adaptée (notamment la sédentarité qui nous guette, le prétexte du manque de temps pour fuir la cuisine ou encore le manque de sommeil).