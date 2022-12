Tchad : le fonds qatari pour le développement et Qatar Charity assistent les sinistrés d’inondations

L'objectif de ce don est de porter une assistance aux sinistrés frappés par des inondations et aussi renforcer le lien solide qui existe entre le Tchad et le Qatar.



Ce don est composé essentiellement des nattes, moustiquaires, farine, riz, bidons d'huile de 10 litres, couvertures et tentes qui seront montées dans les jours qui suivent.



Receptionant ce don, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a présenté ses reconnaissances et remerciements aux deux organisations pour leurs interventions en faveur du peuple tchadien en général et aux sinistrés en particulier.



La ministre a demandé à la délégation d'élargir le champ d'activité en touchant aussi les sinistrés des provinces touchées par les inondations.