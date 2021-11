Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Le procureur dénonce un acte ignoble



Le procureur de la République Moussa Wade Djibrine a dénoncé ce 12 novembre un "acte ignoble" commis par l'élève qui a tué un surveillant du lycée Groupe Le Toumaï à N'Djamena.



L'élève a été arrêté et déféré au parquet. Étant un mineur de 16 ans, l'auteur a été traduit devant un juge pour enfants qui l'a interrogé et placé sous mandat de dépôt.



Le mineur est incarcéré à la maison d'arrêt de Klessoum.



Une délégation du ministère de l'Éducation nationale au domicile du défunt



Le secrétaire d'état à L'Education Nationale et à la Promotion Civique, Saleh Bourma, accompagné du directeur général adjoint du ministère et de plusieurs autres cadres, s’est rendu ce 12 novembre au domicile familial de Ismaël Alhadj Koulbou, le surveillant du lycée Toumaï d'Amriguébée, tué le 10 novembre 2021, par un élève.



M. Saleh Bourma a exprimé son indignation face à ce crime odieux. Il a affirmé que ce cet acte ne restera pas impuni, et a signifié que la disparition d'un enseignant ne constitue non seulement une perte pour sa famille, mais pour une nation toute entière.



Grève des enseignants



Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) section de N’Djamena a appelé à un arrêt de travail de trois jours à compter de ce vendredi. Pour sa part, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) appelle à une grève ce samedi 13 novembre.