Tchad : le général Mahamat Idriss Deby reçoit une délégation de la BDEAC

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général de Mahamat Idriss Deby a accordé ce 15 septembre, une audience à une délégation de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), conduite par son président, Fortunato-OFA Mbo Nchama. L’état d’avancement des différents projets financés par la BDEAC au Tchad a constitué, l’essentiel des discussions.



Le mandat du président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), tire à sa fin car il ne lui reste plus que six mois. Il a été nommé à ce poste le 17 février 2017, au sortir de la 13ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat de la CEMAC tenue à Djibloho en Guinée Equatoriale. Institution sous tutelle de la CEMAC, la BDEAC finance au Tchad deux projets majeurs. Il s’agit du complexe industriel d’exploitation des ruminants à Djermaya et le complexe industriel laitier de Mandalia.



Ces deux projets n’avancent nullement, le Tchad n’ayant bénéficié d’aucun décaissement de la BDEAC. C’est pour clarifier les choses que le président du CMT a donc échangé avec le président de la BDEAC, dont l’institution finance lesdits projets au Tchad. Par ailleurs, Fortunato-OFA Mbo Nchama s’est félicité de la conduite apaisée de la transition au Tchad.