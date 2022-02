Tchad : le gouvernement annonce une issue favorable pour les personnes handicapées

Un accord de principe a été trouvé pour permettre désormais aux personnes vivants avec un handicap de traverser le pont Ngueli tout en étant soumis aux règles douanières et sécuritaires applicables à tous, suite à une réunion ce mercredi autour du premier ministre.



La réunion a regroupé des membres du gouvernement, les directeurs généraux des douanes, police nationale, sécurité nationale et les représentants des personnes vivants avec un handicap.



“Nous sommes heureux d'avoir mis fin d'une façon commune à la polémique entretenue autour de la traversée de nos frères vivants avec un handicap vers la frontière pour des raisons commerciales”, a réagi Amina Priscilla Longoh, ministre de la Femme, de la famille et de la Protection de l’enfance.