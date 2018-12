Tchad : le gouvernement appelle au respect de la déontologie médicale

L’Ordre national des médecins du Tchad organise depuis jeudi 20 décembre au Ledger Plaza de N'Djamena, une journée d’information et de sensibilisation sur l’éthique et la déontologie médicale. Les travaux ont été ouverts par le ministre de la Santé publique, M. Aziz Mahamat Saleh. Des médecins venus des 23 provinces du pays prennent part à l'atelier.



Le ministre de la Santé publique a été très direct dans ses propos et a dénoncé un non respect flagrant et persistant des règles déontologiques. "Les problèmes que posent le non respect de l'éthique et de la déontologie sont énormes et influent négativement sur tout notre système de santé", a expliqué le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh.



D'après lui, "on a coutume de dire que les antibiotiques c'est pas automatiques. Malheureusement chez nous, c'est automatique et ça a vraiment des conséquences désastreuses pour nos populations.".



Le ministre a rappelé l'importance des discussions qui doivent pendre l'ampleur des difficultés. Il a émis le souhait que les échanges soient relayés de la manière la plus large possible sur tout le territoire.