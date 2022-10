Tchad : le gouvernement d'union nationale de Saleh Kebzabo dévoilé

- Premier ministre de transition : Saleh Kebzabo ;

- Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères : Mahamat Saleh Annadif ;

- Ministre d’État, ministre de la transformation agricole : Laoukein Kourayo Medard ;

- Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation : Tom Erdimi ;

- Ministre d'État, ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique : Mahamat Allahou Taher ;

- Ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance : Limane Mahamat ;

- Ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre : Daoud Yaya Brahim ;

- Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration : Idriss Dokony Adiker ;

- Ministre de la Justice, garde des sceaux et des droits humains : Mahamat Ahmad Alhabo ;

- Ministre des Finances, du Budget et des Comptes publiques : Tahir Hamid Nguilin ;

- Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique : Moussa Kadam ;

- Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement : Aziz Mahamat Saleh ;

- Ministre des Hydrocarbures et de l'Energie : Djerassem Le Bemadjiel ;

- Ministre du Genre et de la Solidarité nationale : Amina Prisiclle Longoh

- Ministre des Infrastructures et du Désenclavement : Dr. Idriss Saleh Bachar ;

- Ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale : Abderaman Koulamallah ;

- Ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux : Moussa Batraki ;

- Ministre de l'Élevage et des Productions animales : Dr. Abderahim Awad Atteib ;

- Ministre des Sports et des Loisirs : Patalet Geo ;

- Ministre de la Fonction publique et du Dialogue social : Abdoulaye Mbodou Mbami ;

- Ministre de l 'Eau et de l'Assainissement : Alio Abdoulaye Ibrahim ;

- Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale : Tahir Sougoumi ;

- Ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière : Fatimé Goukouni Weddeye ;

- Ministre des Mines et de la Géologie : Abdelkerim Mahamat Abdelkerim ;

- Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable : Mahamat Hanno ;

- Ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme : Abakar Rozzi Teguli ;

- Ministre de la Santé publique et de la Prévention : Dr. Abdoulmadjid Abderahim ;

- Ministre de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance : Ousman Moussa Mahamat ;

- Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme : Mahamat Assileck Halata ;

- Ministre de l'Industrie et du Commerce : Weledone Robertine ;

- Ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial : Mahamat Ahmat Lazina ;

- Ministre secrétaire général du gouvernement, de la promotion du bilinguisme dans l'administration, chargé des relations avec les grandes institutions : Haliki Choua Mahamat.



Détails en cours.