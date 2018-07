Tchad : le gouvernement déplore des "propositions irréalistes et insoutenables" des syndicats

La ministre des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement a fait un communiqué ce mardi 3 juillet dans lequel elle appelle les travailleurs du secteur public à la reprise des activités tout en poursuivant le dialogue.



Le gouvernement tchadien déclare « constater avec regret que malgré le dialogue et les négociations entamés il y a quelques mois avec la plateforme syndicale revendicative, les syndicats membres de ladite plateforme continuent toujours à maintenir les travailleuses et travailleurs dans une impasse totale par des propositions irréalistes et insoutenables. »



De même, le gouvernement déclare continuer « à respecter ses engagements en assurant les payements réguliers des salaires à terme échu nonobstant la conjoncture économique et financière très difficile ».



Le communiqué précise qu'à compter de ce mercredi 4 juillet 2018, « la loi 032/PR/2016 du 30 décembre 2016 sera appliquée dans toutes ses dispositions ».



Le lundi 2 juillet, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a reçu la plate-forme syndicale revendicative pour une séance de travail. La plateforme a soumis sa proposition et a souhaité une proposition venant du gouvernement pour une sortie de la crise. Le ministre a affirmé que la proposition sera soumise à la plus haute autorité de la République dès la reprise effective du travail.