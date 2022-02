Tchad : le gouvernement encouragé à "restaurer l'autorité de l'État à tous les niveaux"

Durant les deux jours, trois problématiques ont été passées en revue à savoir : comment consolider la paix durable au Tchad, la gestion des conflits intercommunautaires et la cohabitation pacifique et le rôle de la jeunesse et de la femme dans la consolidation de la paix.



Quelques recommandations ont été faites par les participants au gouvernement entre autres : faciliter davantage les conditions de participation de tous les fils et filles du Tchad pour que le dialogue soit véritablement inclusif ; restaurer l'autorité de l'État à tous les niveaux ; asseoir une administration publique respectueuses des règles et principes de justice, d'égalité et d'équité.



La présidente de la fondation Djamouss, Mariam Hassan Djamouss, explique que "la paix n'est pas un vain mot mais plutôt un comportement". Selon elle, ''nous devons tous changer nos mentalités pour cultiver la paix partout autour de nous".



Elle exhorte les participants et participantes à poursuivre les efforts dans la voie de la tolérance et de la concorde nationale.



Le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, estime que le dialogue doit être quelque chose de continuel. "On ne doit pas laisser la force du mal nous détruire", conclut Acheikh Ibni Oumar.