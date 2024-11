Tchad : le gouvernement et l’UFDT signent un accord politique à Kinshasa

Un accord politique a été signé ce 13 novembre 2024 à Kinshasa, entre le gouvernement tchadien, représenté par le ministre Aziz Mahamat Saleh et l'Union des Forces Démocratiques du Tchad (UFDT) du Dr Hassan Barkai Allatchi et les membres de son mouvement politico-militaire.



Les deux parties mettent ainsi fin à des années d'exil et s'engagent pour la paix et l'unité nationale, sous l'égide de la CEEAC.



Il faut rappeler qu’en vue de doter le Tchad des institutions démocratiques et parachever ce processus de Transition, il est prévu d'organiser, au mois de décembre 2024, les élections législatives, provinciales et municipales, conformément au calendrier électoral publié par l’Agence Nationale de Gestion des Élections.



Par ailleurs, le gouvernement tchadien accepte le retour de l'opposant, le Dr Hassan Barkai Allatchi et de garantir sa sécurité, sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude. Il en est de même de la facilitation du retour au pays des membres du mouvement UFDT, et la facilitation de leur réinsertion socio-professionnelle.



De son côté le Dr Hassan Barkai Allatchi s’engage à rejeter toute forme de violence comme moyen d'expression politique. Il s’agira également d’œuvrer pour l'unité nationale, la paix, la souveraineté, le développement socio-économique et la défense du Tchad.



Enfin, cela passe par le respect des lois en vigueur en République du Tchad, tout en se mettant à la disposition de la République, pour l'intérêt supérieur du pays.