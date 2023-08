Tchad : le gouvernement et les Nations Unies se penchent sur les priorités de leur coopération

D'après la secrétaire d'État, le Plan Cadre s'inscrit dans la continuité des consultations entreprises l'année précédente, entre le gouvernement et le système des Nations Unies, en vue de la formulation d'un nouveau cadre de coopération pour la période 2024-2026. Ces réunions jouent un rôle crucial dans le processus de développement du pays.



La coordination des efforts gouvernementaux et la mise en œuvre appropriée exigent que ce comité de pilotage assure un suivi et évalue la mise en place du cadre.



Cette réunion revêt une importance capitale, car elle met en lumière les priorités et les défis du gouvernement en période de transition, en insistant sur la nécessité de mettre en place des activités en accord avec les objectifs gouvernementaux.



Ces priorités incluent : la mise en place d'un référendum constitutionnel ; l'organisation des élections communales, législatives et présidentielles ; la création de la Commission DDR et la promotion du processus de Consolidation de la Paix dans le pays ; l'élaboration d'un plan pour faire face aux crises humanitaires au Tchad ; le lancement d'un plan national de développement en novembre prochain.



Mme Violet Kakyomya, coordinatrice résidente des Nations Unies, a souligné que certains cadres de coopération ont déjà été validés entre le gouvernement tchadien et le système des Nations Unies, pour la période 2024-2026.



Cette validation soutient un processus consultatif entamé en janvier de cette année, impliquant diverses parties prenantes au niveau national. Les résultats des évaluations menées pendant la mise en œuvre des cadres de coopération actuels ont été pris en compte, ainsi que le contexte actuel du pays.



Le prochain cadre de coopération sera structuré autour de quatre axes, avec la participation active du gouvernement.