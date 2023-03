Tchad : le gouvernement installe le Bureau du CNCP

Le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, LIMANE MAHAMAT, a procédé à l'installation du Bureau du Cadre National de Concertation des Partis politiques (CNCP) le mardi 28 mars 2023, au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du ministre.



Le CNCP est composé de 13 membres avec M. BRICE MBAIMON GUEDBAYE comme coordonnateur et Dr ALLAISSEM SIADE MADJI comme rapporteur général. Le Cadre National de Concertation des Partis politiques aura pour mission de travailler en collaboration avec les différents partis politiques du pays pour la réussite de l'agenda de la transition.



Le Ministre LIMANE MAHAMAT a exprimé sa satisfaction quant au processus consensuel ayant conduit à la création du CNCP et à la désignation de ses membres. Il a également encouragé le Bureau nouvellement installé à se mettre rapidement au travail afin de tenir le pari de l'agenda de la transition.



La mise en place de ce cadre de concertation est un pas important dans le processus de transition politique au Tchad, qui a été initié après la mort du président Idriss Déby en avril 2021. La mise en place de ce Bureau permettra aux différents partis politiques du pays de travailler ensemble pour surmonter les défis liés à la transition politique.