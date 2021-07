Tchad : le gouvernement lance l'aménagement de 1117 km de route au Nord-Est

Les axes concernés par cette phase sont : Abéché - Biltine - Arada - Kalaït - Fada - Itou - Kaoura - Amdjarass (axe 1) ; Abéché - Amzoer - Guéréda - Amnaback - Iriba - Ourba - Amdjarass (axe 2) ; Amdjarass - Bahaï - Tiné - Amnaback (axe 3) ; Biltine - Matadjana - Bakaoré - Iriba - Tiné (axe 4).



L'entreprise HBC est en charge des travaux de cette première phase pour un montant du marché de 69,28 milliards Fcfa dont plus de 38 milliards Fcfa destinés aux ouvrages de franchissement. L'État finance ces travaux à 100%.



La deuxième phase, longue de 1176 km, sera lancée en janvier 2022 à Faya. Elle concerne les axes : Faya - Miski (500 km) ; Faya - Kalaït (350 km) ; Faya - Bada (325 km). Les travaux d'aménagement pour les deux phases dureront 12 mois, hors saison pluvieuse.



"L'amélioration des conditions de vie des populations par le désenclavement et les moyens d'y parvenir constituent une priorité", a déclaré Patalet Geo, ministre des Infrastructures et du Désenclavement.



La réalisation de ces aménagements contribuera à améliorer les conditions et cadres de vie des populations bénéficiaires, facilitera l'accès aux services et équipements sociaux de base, et permettra d'assurer la promotion de l'économie locale et le renforcement des échanges commerciaux.



Le réseau national prioritaire est long de 7500 km. Dans la zone Nord-Est, les routes n'ont jamais été entretenues, à l'exception du tronçon Abéché-Amzoer-Biltine-Adré-Goz Beida, dû notamment à la faiblesse des ressources du Fonds d'entretien routier.