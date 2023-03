Tchad : le gouvernement lance les activités de la SENAFET à Sarh

En rapport avec la SENAFET, édition 2023, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, à la tête d’une forte et importante délégation, est arrivée le 28 février 2023 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



Accueillie par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma à l’aéroport de Sarh, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, se trouve depuis à Sarh pour le lancement officiel des activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), édition 2023, prévu pour ce mercredi 1er mars 2023.



Le stade municipal de la ville de Sarh, est le site choisi pour abriter toutes les activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne, dont l’objectif est de contribuer au renforcement de la participation des femmes au développement durable du Tchad, et avec pour thème principale, « Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire ».