Tchad : le gouvernement "prendra toutes les mesures pour aller affronter" toute nouvelle rébellion

Le gouvernement tchadien poursuit le dialogue avec les tendances politico-militaires non signataires de l'accord de paix de Doha. Mais le premier ministre n'écarte pas les tentations de création de nouvelles rébellions. Il se montre ferme : "évidemment, comme le Tchad c'est le Tchad et que les habitudes ont la peau dure, nous ne serions pas étonnés qu'ici et là, on parle de tentatives de rébellion qui s'organiserait pour tenter de déstabiliser le pays. Nous ne l'accepterons pas. Le gouvernement ne l'acceptera pas. Le gouvernement prendra toutes les mesures qu'il faille pour aller affronter ceux qui veulent encore ramener la rébellion dans le pays. On prendra toutes les mesures pour qu'on ne revienne pas encore dans la rébellion parce qu'il y a quelques égarés qui veulent encore amener la guerre entre les Tchadiens. Ça, on ne l'acceptera pas, aucun Tchadien ne l'acceptera".