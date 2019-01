Tchad : le gouvernement s'active pour venir en aide aux réfugiés

Une réunion interministérielle s’est tenue hier, jeudi 3 janvier, autour du ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, M. Mahamat Abali Salah. Les partenaires humanitaires et des responsables sécuritaires ont pris part à la réunion. L'objectif était prendre les dispositions nécessaires afin de faire face à l’afflux des nouveaux réfugiés nigérians au Lac Tchad.



"Nous avons pris cette occasion pour informer le gouvernement que les dispositions sont en train d'être prises, que la coordination est en train d'être renforcée de sorte que cette réponse humanitaire soit à la hauteur", a déclaré l'assistant à la représentation de l'UNHCR Tchad, Tschilombo Mbav Cesar.



Les réfugiés sont estimés à plus de 3000 personnes, selon les premiers chiffres. Leur nombre augmente de jour en jour.



"On est entrain de voir aussi avec le ministère de l'Action sociale pour apporter une contribution à ces réfugiés qui ont besoin d'assistance. Nous pensons que d'ici la fin de semaine, une descente sera faite au niveau de la province pour constater de visu toutes ces actions", selon le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, M. Mahamat Abali Salah.



La première action envisagée par les autorités vise à faire déplacer les arrivants vers le camp de Dar as Salam, un site qui est éloigné de la frontière.