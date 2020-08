Tchad : le gouvernement va assister des victimes d'inondations

L'État va assister des victimes d'inondations à N'Djamena avec des kits alimentaires de 50 kg composés de céréales, sucre et huile. Une rencontre a regroupé mardi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance et le directeur général de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA).



Le directeur de l'ONASA et les maires de N'Djamena et des arrondissements ont pour mission d’apprêter la liste des nécessiteux, indique le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Selon le directeur de l'ONASA, Asseid Gamar Assilek, 22.640 sacs de céréales sont disponibles pour soutenir les vulnérables.



L’opération de distribution va permettre de secourir les victimes du 8ème arrondissement où 12 quartiers seront assistés. 6848 ménages recevront des kits d’assistance alimentaire pour cette première opération.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a souhaité que l’assistance puisse toucher les femmes dans les prisons et les enfants et mamans au niveau des centres sociaux, mais aussi les vulnérables des provinces, victimes d’inondations.



Les inondations causent d’autres dégâts dont il faut également trouver des solutions, selon lui. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé à ce que d’autres équipes puissent être engagées pour mener un travail préliminaire afin de venir en aide à tous les citoyens touchés par les conséquences des pluies.



Après la rencontre, les deux ministres et le directeur de l’ONASA se sont rendus dans les magasins pour avoir une idée précise des stocks afin de déclencher très rapidement l’opération de distribution.