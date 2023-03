Tchad : le gouverneur de Bahr-El-Gazel appuie la campagne de sensibilisation contre les maladies du bétail

Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale, a lancé sa campagne de sensibilisation de la lutte contre les pestes des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB, édition 2022-2023.



La délégation ministérielle d'élevage s'est rendue à Moussoro, chef-lieu de la province de Bahr-El-Gazel, ce jeudi 30 mars.



Après avoir inspecté et vérifié le site des agents vaccinateurs et des marquages du village Eberaye, situé à 3 km de la ville de Moussoro, la déléguée locale a organisé deux assemblées de sensibilisation en masse avec les éleveurs, au local du gouvernorat et au marché du bétail de Moussoro, en présence du gouverneur de la province, le général Loum Hinassou Laïna, le maire de la ville de Moussoro et quelques dignitaires de la ville.



Le maire de la ville de Moussoro, Abdramane Issa Tchounguili, a lancé un appel au PRAPS (projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel), pour construire un marché de bétail à Bahr-El-Gazel afin que les éleveurs puissent vendre leur bétail plus facilement.



Le président local de l'organisation professionnelle des éleveurs, Zeni Kochemi, a souligné que les éleveurs de Bahr-El-Gazel sont très motivés et concernés par la vaccination et le marquage exigés par le gouvernement. Il a également signalé que les éleveurs manquent de sensibilisation dans leur zone.



Le gouverneur de la province de Bahr-El-Gazel, le général Loum Hinassou Laïna, a appelé les organisations professionnelles des éleveurs au niveau local, à s'organiser et à mieux redynamiser leur organisation. Il a souligné que le sous-secteur de l'élevage au Tchad reste un outil incontournable pour la réduction de la pauvreté, mais aussi et surtout, un important instrument pour assurer la sécurité alimentaire du pays.



Pour bien réussir la vaccination, le gouverneur a appelé les éleveurs à comprendre l'importance du vaccin, car selon lui, il permet de prévenir les maladies à moindre coût.



Le gouverneur Loum Hinassou Laïna a exprimé son fort soutien à la campagne en cours, et a garanti que les campagnes à venir seraient soutenues par le gouvernement tchadien et ses partenaires financiers et techniques, afin de sécuriser les activités pastorales pour un accroissement du poids économique de l'élevage et une augmentation durable des revenus des communautés pastorales et agro-pastorales, ce qui intègre parfaitement les nouvelles orientations du gouvernement.