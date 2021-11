Tchad : le gouverneur de l'Ennedi Est inspecte les services étatiques à Amdjarass

Le nouveau gouverneur de la province de l'Ennedi Est, le général Issakha Malloua Djamous, a inspecté le 17 novembre les services administratifs de l'État pour sa première visite de terrain à Amdjarass depuis son installation. Il a tenu à s'enquérir des difficultés et du fonctionnement des services.



Le général Issakha Malloua Djamous s'est rendu à la préfecture, à la délégation de la jeunesse et des sports, à la mairie, à la sous-préfecture, à la trésorerie et au Tribunal de grande instance.



Les difficultés rencontrées par les services sont d'ordre matérielles et financières. Le gouverneur a recueilli les difficultés et s'est engagé à les transmettre à sa hiérarchie.