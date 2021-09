Tchad : le gouverneur de la Tandjilé lance la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le gouverneur de la province de la Tandjile, Doudlengar Miayo, a officiellement lancé ce 30 septembre 2021 à Laï, la campagne de vaccination contre le Covid-19. L’opération a commencé par les autorités administratives, civiles et militaires. Le site de vaccination est logé au sein de l'hôpital provincial de Laï.



Le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, le Dr Alyo Patrick, qui a déjà pris ses deux doses lors de son séjour à Ndjamena, a témoigné que depuis qu'il ne sentait rien, mais qu'il se réjouit d'être protéger contre le coronavirus. Dr Alyo Patrick a ajouté que le vaccin est sans danger et utile pour tout le monde. Car, le Covid-19 ne connait pas la religion, ni l'ethnie, a-t-il précisé.



Pour rassurer la population sur la fiabilité du vaccin, c'est le gouverneur de la province de la Tandjilé Doudlengar Miayo et ses proches collaborateurs qui ont reçu les premières doses. A cet effet, le gouverneur a profité de l'occasion pour demander à tout le monde de venir se faire vacciner le plus rapidement possible. Car l'Etat ne peut pas sacrifier ses populations en faveur de coronavirus, a-t-il rappelé.