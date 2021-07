Tchad : le gouverneur du Batha inspecte les services sécuritaires et judiciaires

Le gouverneur de la province du Batha a visité ce jeudi matin, quelques services étatiques de la ville d'Ati. L'objectif de cette visite est de s’assurer de la bonne marche de l'appareil administratif et sécuritaire de la province.



La légion n°12 de la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade, la délégation provinciale de la police nationale, l'Agence nationale de sécurité, le Palais de la justice et la maison d'arrêt d'Ati, ont été visités tour à tour par le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon. Partout où il est passé, les doléances sont presque les mêmes, à savoir : le manque de matériels roulants, de personnel et d'infrastructures.



Le gouverneur du Batha a donné des orientations et des conseils aux forces de défense et de sécurité de la province, afin de jouer pleinement leur rôle pour assurer la paix et la sécurité de la population. En passant par le Palais de justice et en visitant la maison d'arrêt d'Ati, Djimta Ben-Dergon a exhorté le corps judiciaire à s'assurer que les détenus purgent leur peine car selon lui, la maison d'arrêt étant aussi un centre d'éducation.