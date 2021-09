Tchad : le gouverneur du Borkou exhorte au changement de mentalité pour le développement

Le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh, a tenu le 18 septembre une réunion d'échange sur les questions minent le développement de la localité, avec les chefs de canton, leurs représentants et les membres de la société civile.



Au cours de la rencontre, ils ont abordé les solutions appropriées à envisager pour que la province puisse prendre son essor sur tout les plans.



Plusieurs doléances ont été listées par les participants notamment : le manque d'institutions socio-économiques, le phénomène d'orpaillage clandestin et son exploitation artisanale qui perdure.



Le général de division Ismat Issakha Acheikh a déclaré que le développement de la province ne repose pas seulement sur l'État mais aussi et surtout sur les fils de ladite province. Pour lui, les autochtones doivent s'imbiber d'une volonté pieuse, sans aucun préjugé ni différents pour que le progrès dans la province du Borkou soit une réalité.



Le gouverneur Ismat Issakha Acheikh a ajouté que la population joue un rôle de catalyseur pour le développement du pays. "Nous devons être conscients sur ce que nous méditons", a conclu le gouverneur de la province du Borkou.