Tchad : le gouverneur du Borkou inspecte les chantiers majeurs de Faya

Le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kebir, accompagné de son équipe, a effectué une visite ce 11 juillet 2023, sur les chantiers de construction du bâtiment de la CNPS, du marché moderne, de l'hôpital moderne et de l'hôtel 3 étoiles de Faya.



Cette visite avait pour objectif de constater l'avancement des travaux. Au niveau du bâtiment de la CNPS, les activités ont atteint un stade satisfaisant, et à cette occasion, le gouverneur a exprimé ses félicitations à l'entreprise en charge du projet. Cependant, les autres chantiers progressent à un rythme plus lent, mais des instructions ont été données pour que les travaux avancent de manière satisfaisante.