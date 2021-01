Tchad : le gouverneur du Guéra poursuit sa visite de travail à Mangalmé

Dans son mot de bienvenue, le préfet du département de Saraf Mangalmé s'est félicité de la visite d'échange et de travail du gouverneur dans le département.



Le département de Mangalmé est situé à 133 km de Mongo, chef-lieu de la province du Guera. Il est limité au Nord par le département de Batha Est, au Sud par le Département d'Aboudeia, à l'Ouest par le Département du Guera et à l'Est par le département de Djourouf al-Amar. Il a pour ressort territorial les sous-préfectures de Mangalmé, de Kouka, de Bitchotchi et d'Eref.



Le département de Mangalmé couvre une superficie de 11.550 Km2. Il compte en tout quatre cantons, 212 villages et 51 Ferricks pour une population de 156.910 habitants composée des femmes et hommes laborieusement tournés vers les activités agro-pastorales.



La fin de la cérémonie a été marquée par des échanges entre la population de Mangalmé et le gouverneur Dago Yacoub.