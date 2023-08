Tchad : le gouverneur du Kanem et les autorités traditionnelles unissent leurs forces pour la paix

L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre les autorités traditionnelles et l'État pour garantir la paix et la sécurité dans la province. Le gouverneur a souligné l'importance de la contribution des chefs traditionnels pour lutter contre le vol de bétail, sensibiliser la population à la question de la paix et du vivre-ensemble, et promouvoir le respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'État.



Le gouverneur Issaka Hassane Jogoï a encouragé les chefs traditionnels à faciliter leur tâche en aidant à sensibiliser la population. Il a reconnu que les chefs traditionnels jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité en raison de leur proximité avec les communautés locales. Il a ensuite donné des orientations aux chefs traditionnels pour favoriser le développement de la province.



Les chefs traditionnels ont exprimé leur engagement à suivre les directives et orientations données par le gouverneur. Ils ont également présenté des doléances qui ont été consignées par le gouverneur pour être transmises aux instances appropriées.