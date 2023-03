Tchad : le gouverneur du Kanem poursuit sa tournée et prône le respect des valeurs républicaines

Accueilli chaleureusement par la population locale, le gouverneur poursuit sa tournée dans le Kanem profond.



Dès son arrivée, Issaka Hassan Jogoï a tenu un grand meeting pour donner ses orientations aux différents responsables du département. Il a également invité la population locale à s'attacher aux valeurs de la République, notamment le respect de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique, la culture de la paix et le vivre ensemble.



Cette tournée du gouverneur vise à renforcer le lien entre les autorités administratives et les populations locales dans les différentes régions du Kanem. En prônant le respect des valeurs républicaines, Issaka Hassan Jogoï souhaite contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans sa circonscription.