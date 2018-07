Tchad : le gouverneur du Lac appelle les civils à quitter la zone rouge

Le gouverneur de la région du Lac, Mahamat Abali Salah s'est rendu dans le village où a eu lieu jeudi dernier une attaque attribuée à Boko Haram qui a coûté la vie à de nombreux civils. Il a appelé la population à la vigilance."C'est des actes barbares, lâches, et comme cette secte Boko Haram n'arrive pas à faire mal directement à l'État, elle touche à la population de l'État. Si la population est touchée, l'État est touché aussi", a-t-il déclaré."Pour éviter ces pratiques, nous avons toujours souligné qu'il faut que la population soit dans notre zone de sécurité. Certaines populations, compte tenu de leur naïveté, pensent que Boko Haram ne tue pas. C'est comme ça que cette partie de la population s'est retranchée dans cette zone rouge. Les assaillants se sont installés, ont pris la confiance, ont faits leurs champs, et un matin, ils ont dit qu'ils vont partir au paradis et les ont tous égorgé, a expliqué le gouverneur.D'après le gouverneur, il s'agit d'une zone où il n'y a pas de réseau téléphonique. "Il a fallu quatre heures du temps pour que nous soyons informés. Nous sommes sur leurs traces mais ce n’est pas évident comme nous sommes pas loin de la frontière. On a toujours dit à la population qu'elle sorte de cette zone. Ce n’est pas permis à la population de se mettre en danger. Cette secte n'a pas de limites. Cet acte ne sera pas impuni", a-t-il martelé.