Tchad : le gouverneur du Lac exhorte la population à la synergie pour contrer Boko Haram

À Liwa, chef-lieu du département de Fouli, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi a été chaleureusement accueilli.



Aussitôt arrivé, Adoum Moustapha Brahimi a rencontré les autorités administratives, traditionnelles, les opérateurs économiques, ainsi que les organisations des jeunes et femmes.



À cette occasion, le préfet de département de Fouli, Mahamat Adam Mbomi, a invité les responsables à suivre le message de la paix.



Le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a axé son message sur la paix, la cohésion sociale, la sécurité des personnes et de leurs biens et surtout le dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain.



Pour Adoum Moustapha Brahimi, la recherche d'une paix durable demeure une préoccupation majeure du président du Conseil militaire de transition.



Sachant que le département de Fouli, frontalier avec le Niger, est au centre de la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram, le gouverneur a mis l'accent sur la synergie d'action. Il a invité la population à collaborer constamment avec les forces de défense et de sécurité.



Le gouverneur de la province du Lac a invité la population à s'investir pour la réussite du dialogue national inclusif.