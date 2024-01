Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari rencontre les délégués des services déconcentrés

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari a tenu le 03 janvier 2024, à sa résidence, sa première rencontre de l’année 2024 avec les délégués des services déconcentrés de l’Etat, et aussi avec les boulangers de la ville de Sarh.



D’entrée de jeu, le premier magistrat a donné la parole à chaque délégué de faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler, et d’énumérer les difficultés rencontrées sur le terrain. Les différents délégués des services déconcentrés de l’Etat ont eu à faire le suivi des projets dans les départements, et ont bénéficié des ateliers de formations.



Aussi, n’ont-t-ils pas manqué de relater leurs difficultés qui sont presque identiques : manque de moyens roulants ; insuffisance de personnels ; des bâtiments administratifs dans un état vétuste ; et manque de logement pour certains délégués.



Avec les boulangers, le gouverneur a voulu les entendre sur la mauvaise qualité du pain qu’ils produisent. Selon le gouverneur, Ousman Brahim Djouma, la qualité du pain produit par ces derniers ne répond pas aux normes requises, et pose ainsi un risque sanitaire pour la population du Moyen-Chari.



Il faut noter que le gouverneur a ordonné au délégué du commerce, au secrétaire général de la mairie, et au délégué de la santé de faire le suivi de la fabrication du pain. Les boulangers ont promis de revoir leur travail, pour pouvoir donner une bonne qualité de pain à la population sarhoise, et partant, à toute la province du Moyen-Chari.