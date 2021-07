TCHAD Tchad : le gouverneur du Ouaddaï donne des fermes orientations pour la sécurité

Par Abba Issa - 14 Juillet 2021





Le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Ahmat Dari Bazine, poursuit ses prises de contact avec l'administration déconcentrée de l'État. Il a échangé le 12 juillet dernier avec les responsables des forces de défense et de sécurité sur la protection des populations et de leurs biens, la préservation de la paix et l'intégrité territoriale. Le gouverneur a demandé aux forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités pour traquer les malfrats. Les délégués d'arrondissements de la police municipale ont été appelés à collaborer avec les services de sécurité.



« Comment concevoir que notre armée qui a fait parler d'elle dans le monde se fait défier par des petits bandits. Dorénavant, je vous demande de vous lever comme un seul homme, et de suivre les pas du Maréchal qui est mort, pour le Tchad et la quiétude de son peuple. Nous n'allons pas laisser notre pays sombrer à cause des petits bandits. Notre population doit vaquer librement à ses activités quotidiennes », a déclaré le gouverneur.

« C'est nous les garants de ce pays, les piliers de la défense. Nous n'allons pas baisser les bras face à des petits voyous connus de tout le monde. Le Tchad n'arrive pas à mettre en péril ce danger ? Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est une honte pour notre armée si nous sommes défiés à l'intérieur de notre pays par une petite portion de bandits. Chacun doit prendre ses responsabilités. Suivons les pas de notre légendaire Idriss Deby Itno qui est mort pour la paix ».



Par ailleurs, le gouverneur du Ouaddaï met en garde contre les tirs d'armes lors des mariages : « Le mariage ne concerne que deux personnes, le marié et la mariée. Où est le problème de tirer avec des armes en l'air ? Interdit. Vous avez le feu vert, si c'est un militaire, prenez vos responsabilités. Si c'est un civil, vous le désarmez et le mettez en prison. Il n'a pas le droit de tirer ». Des doléances liées au manque de moyens roulants et de communication ont été exprimés par la mairie du 3ème arrondissement.





