Tchad : le gouverneur du Ouaddaï honoré par le CNJT pour son engagement en faveur de la paix

La coordination provinciale du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section du Ouaddaï, a organisé ce jeudi 27 juillet 2023, une cérémonie à la résidence du gouvernorat du Ouaddaï, pour remettre une attestation de reconnaissance au gouverneur de la province, Bachar Ali Souleymane.



Celui-ci a été distingué pour ses loyaux services et son dévouement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale, tout au long de l'année. La cérémonie a réuni ses proches collaborateurs, ainsi que plusieurs représentants d'organisations de la société civile locales.



La remise de cette distinction émane du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section du Ouaddaï, qui vise à encourager les autorités locales de la province à mieux orienter leurs actions en faveur du bien-être de la population. Le CNJT a jugé opportun de reconnaître les efforts du gouverneur du Ouaddaï pour la promotion de la paix.



Le coordonnateur provincial du CNJT, Daoud Mahamat Abakar, a souligné que cette distinction témoigne de la reconnaissance de son organisation envers le gouverneur Bachar Ali Souleymane, pour ses multiples actions en faveur de la paix.



À cette occasion, il a également plaidé auprès du gouverneur en faveur des jeunes diplômés sans emploi, qui font face à de nombreux problèmes de chômage. Le délégué provincial en charge de la Jeunesse dans le Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a salué l'initiative du CNJT du Ouaddaï, soulignant que cette organisation de jeunes partage une vision harmonieuse avec celle du gouvernement de Transition, visant à conduire le Tchad vers un développement équilibré.



Très ému par cette distinction, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, a exprimé toute sa gratitude envers la coordination provinciale du Conseil National de la Jeunesse du Tchad. Il a invité tous les jeunes du Ouaddaï à œuvrer sans relâche pour promouvoir la paix et la cohésion sociale.



Il les a également exhortés à prendre conscience des défis liés à la sécurité, au développement et surtout à la cohabitation pacifique. Le gouverneur a réaffirmé la disponibilité de l'administration à œuvrer pour l'épanouissement des jeunes, tout en les assurant que leurs doléances seront transmises aux instances compétentes.



Il faut noter que lors de cette cérémonie, quelques organisations de jeunes de la province ont été distinguées pour leur participation aux activités de volontariat.