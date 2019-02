Tchad : le gouverneur du Tibesti appelle l'armée à la "synergie pour faire régner l'autorité"

Le gouverneur de la province du Tibesti, Abderaman Ali Mahamat, a entamé cette semaine une tournée de "prise de contact" dans plusieurs localités de sa circonscription administrative, notamment Zouar et Wour, afin de s'enquérir du fonctionnement des services de l'Etat.A la tête d'une délégation, le gouverneur a été accueilli par la population devant laquelle il s'est exprimé sur le respect de l'autorité de l'Etat, la cohabitation pacifique et l'unité entre les citoyens.Les autorités civiles, traditionnelles et coutumières ont été invitées à "accompagner le programme politique du gouvernement de la 4ème République."Le gouverneur Abderaman Ali Mahamat a demandé aux autorités militaires de travailler en "synergie" pour faire régner l'autorité de l'Etat. "La sécurité des personnes et des biens constitue le souci constant des autorités", a-t-il relevé.Nommé par un décret du 24 novembre 2018 , le nouveau gouverneur de la province du Tibesti, Abderaman Ali Mahamat a été installé dans ses fonctions un mois plus tard, le 27 décembre 2018, par le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah. Il a remplacé le général Ahmat Dadi Bazine.