Tchad : le grand Nord demande la restauration de la Primature et la suppression du serment

Le pré-forum décentralisé du grand Nord (Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Tibesti) a adopté plusieurs résolutions, en marge du 2ème Forum national inclusif qui s'ouvre ce jeudi.



Parmi les recommandations, les quatre provinces demandent aux autorités de renouveler l'appel au retour à l'adresse des soeurs et frères en exil et de renforcer cet appel par le vote d'une loi d'amnistie.



Les provinces du grand Nord souhaitent la restauration de la Primature, des sous-préfectures en lieu et place des communes et des commandants de brigade pour plus de sécurité.



Elles souhaitent la suppression du serment confessionnel, le maintien du nombre de provinces à 23, le maintien d'un État unitaire fortement décentralisé, la création du Sénat, et appellent à confier la tutelle des provinces aux gouverneurs et ceux des départements aux préfets.