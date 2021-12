Tchad : le grand festival de Pala s’ouvre le 5 décembre

Dans la province du Mayo Kebbi Ouest, le festival culturel talent des artistes tchadiens (FECTAT), aura bel et bien lieu du 05 au 09 décembre, selon le comité d'organisation de l’événement.



Le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo et les membres du comité d'organisation, dont le président de la compagnie artistique Issakha Djigadjimbaye, alias Mandargué, ont visité les sites retenus pour ce grand événement à Pala. Les lieux retenus sont la Place de l'Indépendance et le jardin public de la commune, située juste derrière la préfecture.



Le FECTAT va réunir plusieurs artistes tchadiens des différentes corporations, pour un brassage, et un appel à l'unité et à la paix. Il est placé sous le haut patronage du Premier ministre de la Transition, Pahimi Padacké Albert.