Tchad : le grand marché de N'Djamena réouvert par la mairie

Un allègement progressif



Mercredi, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a annoncé des mesures pour concilier la lutte contre le Covid-19 avec les nécessités économiques et sociales. Il s'agit de :



- La réouverture des restaurants (y compris les lieux de grillade) pour les ventes à emporter ;

- La réouverture des boutiques, magasins et marchés, dans le respect des mêmes consignes sanitaires ;

- L'autorisation de circulation des moyens de transport urbain avec un nombre de passagers obligatoirement masqués, limités à quatre pour les taxis et dix pour les minibus.