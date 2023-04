Tchad : le grenier, une pratique ancestrale de conservation en voie de disparition

L'art du grenier, une construction familiale à base de matériaux locaux, que sont la pierre, l'argile et la paille, est en train de disparaitre.



Cet héritage culturel permet de stocker des produits agricoles : le mil, le maïs et les arachides, de manière efficace, en les protégeant contre les facteurs d'altération tels que les insectes, l'humidité, le vent et le bétail.



Dans l'agriculture traditionnelle, le grenier est un élément central de la structure familiale. Un grenier rempli est un signe de richesse et de force pour une famille. Les voyageurs distinguent facilement les greniers des autres habitations, mais malheureusement, cette pratique de conservation des vivres est souvent méconnue par les générations actuelles.



« Dans la plupart des villages, il est difficile de trouver un grenier, c'est pourquoi certaines familles sont souvent en manque de vivres (mil) », explique Almbaye, un jeune résident de Mbikou. Le manque de greniers dans certaines régions s'explique par le fait que l'agriculture est devenue davantage tournée vers la commercialisation, que vers l'autoconsommation.



Avec la modernité, des lieux de stockage modernes, ainsi que des entrepôts ventilés et éclairés, ont été construits pour stocker les produits agricoles.



Cependant, il est important de transmettre aux générations actuelles l'importance de cette pratique ancestrale de conservation des vivres. C'est un savoir-faire culturel qui ne mérite pas de disparaitre.