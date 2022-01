Tchad : le jeune parti URT s'ancre progressivement dans toute la capitale

Ils sont au total 36 membres. Alio Mahamat Issa est le secrétaire général de l'URT de la commune du 2ème arrondissement.



Dans son allocution, Alio Mahamat a déclaré solonelemen le soutien indéfendable et l'engagement de l'ensemble de son équipe à l'URT pour répondre aux idéaux du parti.



Selon lui, l'URT promet la paix, la justice, l'égalité et entend lutter contre le communautarisme, le régionalisme et la discrimination religieuse. Alio estime qu'avec l'URT, les jeunes trouveront leurs place.



Officiant la cérémonie, le président de l'URT, Siddikh Abdelkerim Haggar a exhorté les membres du nouveau bureau à "travailler dans l'unité, dans l'esprit de la refondation et dans la camaraderie afin de réussir la mission que le parti leur a assigné".