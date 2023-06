Tchad : le journaliste Allarambaye Armel emporté par la maladie

Né le 24 décembre 1983, Allarambaye Armel a fait ses études primaires à l'école officielle d'Abena, puis à l'école Franco-Anglais "La Lumière" d'Abena et à l'école Martin Luther King de N'Djamena, où il a obtenu son Certificat d'Études Primaires et Élémentaires au Tchad (CEPET). Il a poursuivi ses études secondaires au Collège Source de Progrès de N'Djamena, décrochant son Brevet d'Étude du Premier Cycle au Tchad (BEPCT) en 2000.



Allarambaye Armel a obtenu son baccalauréat série D en 2003 au lycée Franco-Anglais "La Lumière" d'Abena. Il a ensuite été accepté à l'université de N'Djamena, à la faculté des Sciences Exactes et Appliquées de Farcha, au département de Sciences Naturelles.



Animé par sa passion pour le journalisme depuis son jeune âge, Allarambaye Armel a réussi le concours d'entrée à l'École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) de Yaoundé, au Cameroun, en 2007. Il a été Secrétaire Général du Cercle des Étudiants Tchadiens de l'ESSTIC. Dans cette école, Armel a obtenu une licence en Sciences de l'Information et de la Communication, option Journalisme, en 2010.



Après un stage à la Radio Diffusion Nationale Tchadienne (RNT) en 2009, suivi d'un autre à la Tome Brodcasting Corporation (TBC) de Yaoundé la même année, Allarambaye Armel est devenu reporter pour le bulletin d'informations "L'Éveil" des étudiants tchadiens de l'université de Yaoundé I et II.



De 2009 à 2010, il a collaboré avec l'hebdomadaire "La Voix" à Yaoundé. Ensuite, il a été nommé rédacteur en chef du bulletin d'informations "Le Reflet" des étudiants tchadiens de l'université de Yaoundé I.



Après un stage de fin de formation à la rédaction de la radio Duji Lokar de Moundou, il a travaillé en tant que journaliste-reporter pour l'hebdomadaire "Notre Temps" en 2011. Il est ensuite devenu pigiste au journal "Abba Garde" avant d'occuper les postes de reporter et rédacteur en chef au journal "L'Union" de 2012 à 2015.



Allarambaye Armel a ensuite été co-directeur de publication au journal "Le Visionnaire" et secrétaire de rédaction dans le même journal de mars 2016 à août 2019. En 2020, il a occupé le poste de secrétaire de rédaction au sein de la rédaction de l'hebdomadaire "Abba Garde", son dernier poste dans ce métier qu'il a tant aimé. Allarambaye Armel, humble et doté d'une grande intelligence, nous quitte le 5 juin 2023, emporté par la maladie.