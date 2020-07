Tchad : le leadership féminin, un défi pour maximiser le potentiel

Pour la présidente de Focus International, il s'agit d'une formation qui concerne le renforcement des capacités : "Nous avons toute une série de formation qui rentre dans le cadre de renforcement des capacités, des organisations féminines et féministes par rapport à l'évaluation et les avancées du procéssus Beijing 25."



Mais cette formation est lancée en prélude de la campagne de plaidoyer qui se pointe déjà à l'horizon : "Là, il est question de continuer à renforcer les capacités des femmes et les outiller en tout ce qui est leadership féminin transformationnel et aussi en technique de plaidoyer, en art oratoire aussi."



"On leur apprend tout cela pour bien se préparer à la campagne de plaidoyer que nous allons lancer", a-t-elle ajouté.



Une vingtaine de femme a pu bénéficier de cette formation.



En tant que leader, il faut collaborer et innover, communiquer, recadrer, clarifier, autonomiser et transférer des connaissances tout en définissant des objectifs, peut-on retenir du contenu de la formation.