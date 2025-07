Tchad : le lycée Alifa Zezerti de Mao reste non clôturé, une situation préoccupante

Depuis sa construction en 2000, le lycée Alifa Zezerti de Mao, situé au cœur du chef-lieu de la province du Kanem, demeure sans clôture. Ce grand établissement d’enseignement secondaire, pourtant essentiel à la formation des jeunes de la région, n’a jamais bénéficié d’un périmètre sécurisé.



Lors de l’exécution des travaux par l’entreprise Kosso, aucune disposition n’a été prise pour ériger une clôture autour du site. Ce manquement, passé inaperçu pendant des années, pose aujourd’hui de réelles préoccupations. L’absence de clôture crée un environnement vulnérable, tant pour les élèves que pour le personnel enseignant.



L’établissement est exposé aux intrusions extérieures, aux risques de vandalisme, et aux dangers liés à la circulation autour du campus. De plus, cette ouverture permanente favorise la divagation d’animaux, empêche le contrôle des accès, et compromet la tranquillité nécessaire au bon déroulement des activités pédagogiques.



Il convient également de rappeler que le lycée Alifa Zezerti est le seul établissement secondaire public de la ville de Mao. Chaque année, il accueille des centaines de nouveaux bacheliers, venus de divers horizons du Kanem et parfois même des provinces voisines.



Ce statut lui confère une responsabilité particulière dans le système éducatif tchadien, et à ce titre, il devrait bénéficier d’infrastructures dignes de son rôle : non seulement des salles de classe adéquates, mais aussi des équipements de sécurité, dont une clôture en bonne et due forme.



Ce manque manifeste d’attention à la sécurisation de l’espace scolaire soulève une question plus large sur les priorités en matière d’investissement éducatif. Offrir aux élèves un cadre d’apprentissage sûr, structuré et inspirant est le socle de toute politique éducative sérieuse. Il ne s’agit pas seulement de bâtir des murs, mais de construire des conditions de réussite.



En définitive, la clôture du lycée Alifa Zezerti n’est pas un luxe, mais une nécessité. Il est temps que les autorités compétentes, les acteurs communautaires et les partenaires au développement s’unissent pour corriger cette anomalie persistante et faire de cet établissement un modèle de référence dans la province du Kanem.