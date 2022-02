Tchad : le maire d'Abéché donne des fermes orientations pour la quiétude dans la ville

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a tenu ce 11 février une rencontre avec les chefs d'arrondissements et les chefs de quartier et carré de la ville. Il a donné des orientations suite aux évènements meurtriers qui ont secoué Abéché les 24 et 25 janvier. Le maire a rappelé qu'ils ont un rôle important à jouer auprès de la population pour que règne la quiétude dans la localité.



Mahamat Saleh Ahmat Adam a indiqué qu’à cette ère des réseaux sociaux, il y a des dérives qui ne peuvent être toutes contrecarrées. Selon lui, cela ne doit pas prendre le dessus sur les réalités de terrain de sorte à semer le trouble.



« On doit travailler dans le bon sens. C’est un message clair. Sinon je suis prêt à partir », a déclaré Mahamat Saleh Ahmat Adam.



Le maire a mis en garde contre les déviances qui ne seront tolérées : « Ça ne marche pas avec moi. Je suis clair. Même si c’est un président, gouverneur, préfet, ce que j’ai envie de dire je le dis, je m’en fou. On doit avancer dans la sincérité, tous ensemble ».



Selon Mahamat Saleh Ahmat Adam, les chefs de quartier doivent s’organiser avec un budget pour des récitations coraniques chaque vendredi afin que le drame survenu ne surgisse plus jamais et que le mal se retourne contre ses instigateurs.