Tchad : le maire de Bébédjia dénonce le carcan économique qui pèse sur la population, à cause des contrôles

La ville de Bébédjia connaît actuellement une baisse de son économie, et la population se retrouve asservie et réduite en vie d'esclave, selon le maire de la ville, Maina Norbert Doumsengar. Il a fait part de ses préoccupations concernant le comportement des agents des services de la police nationale et de l'environnement.



En ce qui concerne la police nationale, le maire estime qu'il y a des abus et des excès dans les contrôles, en contradiction avec les textes réglementaires et les attributions de la police. Il a également évoqué les pratiques des agents de l'environnement, qu'il juge inappropriées et basées sur une mauvaise interprétation de la loi 14.



Le maire de Bébédjia a rappelé les délégués provinciaux des services concernés à leurs responsabilités et a exhorté leurs agents à respecter les règles en vigueur. Il a également souligné que la population, dans sa grande majorité, ne sait plus quoi faire pour se remettre debout suite aux graves inondations qui ont frappé la ville. Il est donc essentiel que les agents des services de police et d'environnement agissent de manière juste et équitable afin de permettre à la population de se relever et de retrouver une situation économique stable.