Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar, et la ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Achta Ahmat Breme, ont effectué ce samedi 2 mars une descente dans quatre quartiers de N'Djamena, afin de s'enquérir des difficultés d'assainissement.



La délégation s'est rendue sur les canaux des bassins de rétention afin de faire un constat et d'apporter des solutions définitives face aux inondations répétitives pendant les périodes pluvieuses qui rendent impraticables les routes et les rues de la capitale.



Dans le 3ème arrondissement, la délégation a pu constater que le canal de drainage d'eau est bouché, rempli d'ordures et exploité anarchiquement. Au quartier Amriguébé, dans la commune du 7ème arrondissement, les travaux de ramassage des ordures ont été lancés, tandis qu'au quartier Dembé, la délégation a constaté la construction d'un canal dans le bassin.



La délégation a eu des échanges avec les riverains afin de parvenir à des solutions. Le constat est le même dans les différents arrondissements.



"Les bassins de rétention sont occupés même par nos concitoyens, il y a certains canaux qui sont obstrués. C'est un problème d'incivisme de nos concitoyens. On n'est pas aidé par nos concitoyens. Chacun de nous a ses responsabilités", a expliqué le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane.



"Le chef de l'Etat nous a instruit pour trouver très rapidement des solutions à cette question. Nous avons déjà tenu une première réunion. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour constater de visu l'état de l'assainissement dans la ville de N'Djamena", a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar.



Au bassin de rétention du 8ème arrondissement où la visité de la délégation s'est achevée, les riverains continuent d'occuper illégalement les espaces, malgré leur indemnisation par l'Etat. Des mesures seront prises dans les jours à venir.