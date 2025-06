Tchad : le maire lance l’initiative "Les Bénévoles de N’Djamena"

« Il nous faut compter sur la force de l’engagement populaire », a déclaré le maire, soulignant que l’administration municipale, à elle seule, ne peut relever les nombreux défis urbains que connaît la capitale : insalubrité, inondations, incivisme et dégradation de l’environnement.



Cette initiative vise à mobiliser activement les jeunes, les femmes et les leaders communautaires autour de l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers. Les volontaires interviendront notamment dans : le curage des caniveaux, les campagnes de salubrité, la sensibilisation à la gestion des déchets, et l’éducation à la responsabilité collective.



« Ce n’est pas un simple appel au volontariat : c’est un dispositif structuré, conçu pour durer », a insisté le maire.



Un projet soutenu par des partenaires



Le projet bénéficie d’un soutien multilatéral. Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), soutenu techniquement par la Croix-Rouge Française et le cabinet CID, en collaboration avec les dix mairies d’arrondissement de N’Djamena. Cette coordination vise à garantir un ancrage local fort et une mise en œuvre efficace.



Le recrutement des premiers bénévoles débutera dès le lundi 9 juin, dans chaque commune. Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès des Secrétaires Généraux, désignés comme points focaux de l’opération.



Pour cette phase pilote, 1 000 bénévoles sont attendus. À moyen terme, la municipalité ambitionne de mobiliser 10 000 bénévoles actifs répartis équitablement entre les dix communes.



M. Senoussi a tenu à remercier chaleureusement les partenaires techniques et financiers pour leur implication déterminante. Il espère que cette dynamique participative jettera les bases d’une nouvelle culture urbaine, fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité communautaire et la durabilité.



« C’est un moment important pour notre ville », a conclu le maire. « Un tournant vers une gouvernance participative, où chaque citoyen devient acteur du changement. »