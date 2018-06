Tchad : le mandat des 30 représentants au CNDP crée de la grogne au sein de la classe politique

Un collectif des partis politiques a organisé récemment une conférence de presse au domicile du secrétaire général du parti de l’opposition Union Nationale pour la Démocratie et le Socialisme (UNDS), Ngarial WONGOTO Modeste. Cette conférence de presse est relative à un changement effectué sur le mandat des 30 représentants des partis politiques choisis pour être à la tête du Cadre National de Dialogue Politique (CNDP). Ce collectif est une commission mise en place pour la circonstance.



Le président du parti de l’opposition, Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (RDST), Marting Felix Kodjiga, faisant parti du collectif, a rappelé dans son discours les procédures qui ont permis le choix des 30 représentants au Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) et la durée de leur mandat : « suite à la rencontre de deux cent quelques partis politiques avec le président de la république le 24 mai 2018, les listes des représentants des partis politiques et regroupements au Cadre National de Dialogue Politique (CNDP) , 15 de la majorité et 15 de l’opposition sont rendues publiques par le président de la république. Celui-ci a posé la question sur le mandat et par majorité absolue des mains levées, les présidents et secrétaires des partis politiques de la majorité et de l’opposition dans leur ensemble ont adopté le mandat de six (6) mois suivant le principe de rotation c’est–à-dire mandat non renouvelable. Nous rappelons l’opinion nationale et internationale qu’après l’Assemblée générale, le président de la République a reçu personnellement les trente représentants issus de la majorité et de l’opposition et a réitéré ce qui suit : "dans six mois une nouvelle équipe reprendra les rênes afin de conduire cette interface de dialogue politique. Chacun a sa place au sein de cette structure qui ne doit frustrer aucun acteur politique ou exclure une quelconque une quelconque sensibilité politique" », a t-t-il rappelé.



Le collectif des partis politiques se dit cependant déçu par le changement opéré sur le mandat des 30 représentants au CNDP, qui a été décidé par voie parlementaire. Selon lui, les représentants au CNDP ont outrepassé leur limite pour tailler cette décision en leur faveur : « mais à la surprise générale, lors de l’élaboration de protocole d’accord, document fondamental de fonctionnement du CNDP, les représentants des partis politiques changent d’avis et décident de mettre dans ce document le mandat d’un an renouvelable une fois. Autrement dit, ils veulent rester deux ans au CNDP pour des raisons que seuls les concernés sauraient expliquer », s’indigne-t-il. La logique voudrait que ces représentants soumettent le projet de protocole d’accord à la plénière pour approbation. Ces "basses manœuvres" des représentants des partis politiques au CNDP consistant à prolonger à leur niveau le mandat scellé de six mois non renouvelables à 1 an renouvelable sont rejetées systématiquement par le collectif des partis politiques, appui le collectif.



Le collectif des partis politiques qualifie ce changement de trahison et demande au président de la République, garant du CNDP de faire respecter la volonté de l’assemblée générale. Les questions qui restent à savoir sont entre autres ; ces représentants au CNDP sont-ils dignes de confiance ? Cette grogne au sein de la classe politique ne jouera-t-elle pas sur la crédibilité des partis politiques vis-à-vis de la population tchadienne ? Qu’en est-il de l’avenir du CNDP ?