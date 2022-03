Tchad : le marché de Doholo II inauguré dans la Nya Pendé

Le préfet du département de la Nya Pendé, dans le Logone Oriental, Adelkerim Tahir Ali, a inauguré le samedi dernier, le marché hebdomadaire de Doholo II.



C'était en présence du chef de canton de Goré, sa Majesté Allarassem Betoubam Médard, des autres chefs de canton du département, des différents chefs de services déconcentrés de l'Etat, des hommes de Dieu et de la population, sortie massivement pour la circonstance. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie : la coupure du ruban symbolique, l'ouverture d'une pompe à eau, la pose de la première pierre d'un centre de santé et d'un centre culturel, par le préfet Abdelkrim.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, De Philippe N'dotein, salue la présence des hautes autorités dans le village, pour une bonne cause qui est celle de soutenir le développement local qui est la source du développement global.



Dans son discours, le préfet Adelkerim Tahir Ali encourage les efforts dudit village en matière de cohabitation pacifique, car ce village a donné 100 hectares aux réfugiés avant de saluer l'initiative du village Doholo en général, et celle de Djetené Jacob en particulier, pour les initiatives liées au développement. « Djetené Jacob ne veut pas qu'on le remercie, mais nous allons le remercier pour encourager les autres cadres du département », déclare le préfet.



Doholo est situé à environ 10 km de la ville de Goré. Son marché se tient les samedis.